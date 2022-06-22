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Manisa'da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Manisa İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından 4 gün boyunca süren motosiklet denetimlerinde 301 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken 69 motosiklet de trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından 4 gün boyunca süren motosiklet denetimlerinde 301 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken 69 motosiklet de trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri (Hızır), Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri (Huzur) ve Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerinden oluşturulan ekiple 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde 4 gün süreyle başta Yunusemre ve Turgutlu ilçeleri olmak üzere, tüm ilçelerde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yunusemre ve Turgutlu ilçeleri başta olmak üzere bütün ilçelerde ve mahallelerde seyir ve sabit denetim olarak gerçekleştirilen denetime 67 jandarma personeli katıldı.

Denetim sonucunda, 3 bin 527 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, 301 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. 69 motosikletin trafikten men edildiği denetimlerde yakalama kaydı bulunan 1 motosiklet, çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet olmak üzere 2 motosiklet bulunurken, bakaya suçundan yakalama kaydı bulunan 1 şahsın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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