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Manisa'da Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes Ege Akkeçi, bir kamyonetle çarpışması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıpınar Mahallesi E96 Karayolu Altgeçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Ege Akkeçi(14) yönetimindeki 45 ARZ 302 plakalı motosiklet ile Murat U. yönetimindeki 49 AN 787 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesine kaldırılan Akkeçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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