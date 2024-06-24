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Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek düşen bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece 02.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 APV 103 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Ali Özenç, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen genç kaldırıma çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Ali Özenç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özenç'in cansız bedeni hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Yunusemre Manisa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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