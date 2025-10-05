Manisa'da Motosiklet Kazası: 66 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 66 yaşındaki Musa Urgancı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Musa Urgancı (66), E.G. idaresindeki 07 BAR 287 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa