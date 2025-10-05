Haberler

Manisa'da Motosiklet Kazası: 66 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: 66 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 66 yaşındaki Musa Urgancı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Musa Urgancı (66), E.G. idaresindeki 07 BAR 287 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.