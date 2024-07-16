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Manisa'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan K. (37) idaresindeki elektrikli bisiklet ile V.E.S. (17) idaresindeki 45 RA 2325 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü Okan K. ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi B.S. (14) yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerini olay yerinde yapmasının ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, elektrikli bisiklet sürücüsünün ise ileri tektik ve tedavi amacıyla sevk edileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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