Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde Cezalar ve Trafikten Men Sayısı Açıklandı

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 747 araç ve sürücüsüne 2 milyon 156 bin 872 TL idari para cezası uygulanırken, 28 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 31 Ağustos - 1 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 32 ekip ve 68 trafik personeli görev aldı. Denetimlerde 2 bin 847 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 747 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 2 milyon 156 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde; 12 plaka eksikliği, 32 muayenesiz araç, 42 ehliyetsiz sürücü, 10 yetersiz ehliyet, 15 yaya yollarında motosiklet kullanımı, 448 kasksız sürücü ve 188 farklı kanun maddesinden işlem yapılırken, ayrıca 28 araç da trafikten men edildi. - MANİSA