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Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 472 Sürücüye Ceza Kesildi

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 472 Sürücüye Ceza Kesildi
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, KGYS üzerinden gerçekleştirdiği motosiklet denetimlerinde kusurlu görülen 472 sürücüye toplam 897 bin 903 TL ceza keserken, 8 aracı da trafikten men etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan motosiklet denetimde kusurlu görülen 472 sürücüye 897 bin 903 TL idari para cezası kesilirken, 8 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından, 24 ekip 46 personel ile KGYS üzerinden gerçekleştirilen motosiklet denetiminde bin 162 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 269'u kask maddesinden olmak üzere toplam 472 araç ve sürücüsüne 897 bin 903 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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