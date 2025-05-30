Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 2,8 Milyon TL Ceza Kesildi

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 2,8 Milyon TL Ceza Kesildi
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Manisa il genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde 959 sürücüye toplam 2 milyon 884 bin 771 TL ceza kesilirken, 91 araç trafikten men edildi.

Manisa il genelinde emniyet trafik ekipleri tarafından 27-28 Mayıs tarihleri arasında motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 91 araç trafikten men edilirken kusurlu görülen 959 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 884 bin 771 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 27-28 Mayıs tarihleri arasında 41 ekip ve 74 personelin katılımı ile 'Motosiklet ve motorlu bisiklet' denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 3 bin 166 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 959 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 884 bin 771 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan denetimlerde ayrıca 91 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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