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Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 2.5 Milyon TL Ceza Uygulandı

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 2.5 Milyon TL Ceza Uygulandı
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Manisa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, 698 araç ve sürücüsüne toplamda 2 milyon 504 bin 846 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 2 bin 77 araç kontrol edildi ve 14 araç trafikten men edildi.

Manisa'da trafik ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 698 araç ve sürücüsüne 2 milyon 504 bin 846 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 7-9 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 37 ekip 74 trafik personeli tarafından motosiklet be motosiklet sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 77 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 698 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 504 bin 846 TL idari para cezası uygulandığı ve 14 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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