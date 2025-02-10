Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 2.5 Milyon TL Ceza Uygulandı

Manisa'da trafik ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 698 araç ve sürücüsüne 2 milyon 504 bin 846 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 7-9 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 37 ekip 74 trafik personeli tarafından motosiklet be motosiklet sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 77 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 698 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 504 bin 846 TL idari para cezası uygulandığı ve 14 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA