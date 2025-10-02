Haberler

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 1 Milyon TL'lik Ceza Uygulandı

Manisa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, kusurlu görülen 472 araç ve sürücüsüne toplamda 1 milyon 26 bin 259 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 1.265 araç kontrol edildi ve 17 araç trafikten men edildi.

Manisa il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu görülen 472 araç ve sürücüsüne 1 milyon 26 bin 259 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa'da polis ekiplerinin yaya yolu ve kaldırımları kullanan motosikletlere yönelik yaptığı denetimlerde 1.265 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 472 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 26 bin 259 TL idari para cezası uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince 30 Eylül 2025 tarihinde 38 ekip ve 66 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 66'ncı madde (yaya yolunda araç sürmek) kapsamında 36, 61/1-N maddesi (yaya yollarına araç park etmek) kapsamında 19, 78/1-B maddesi (kask takmamak) kapsamında 194 ve diğer kanun maddelerinden 168 olmak üzere toplam 417 işlem gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
