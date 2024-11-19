Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 1.1 Milyon TL Ceza

Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 1.1 Milyon TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da emniyet güçleri tarafından yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 469 sürücüye toplam 1 milyon 117 bin 721 TL ceza kesildi, 41 araç trafikten men edildi.

Manisa il genelinde emniyet güçleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen özel denetimde 469 araç ve sürücüsüne 1 milyon 117 bin 721 TL cezai işlem uygulanırken 41 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından; 15-17 Kasım tarihleri arasında 26 ekip ve 49 personel ile motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. 1633 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetim sonucunda 255'i kask takmamaktan 214'ü de diğer kanun maddelerinden olmak üzere kusurlu görülen 469 araç ve sürücüsüne 1 milyon 117 bin 721 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. Denetimde ayrıca 41 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada trafik güvenliği için motosikletler üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar

Bebek katli çetenin davasında ikinci gün! İşte tüm detaylar

 Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş
Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? 20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.