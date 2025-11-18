Haberler

Manisa'da Motosiklet Denetimleri: 716 Sürücüye 2,2 Milyon TL Ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekiplerinin 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 2 bin 576 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 716 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 227 bin 351 TL idari para cezası uygulanırken, 34 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, plaka eksikliğinden 15, muayenesiz araç kullanmaktan 35, ehliyetsiz sürüşten 51, yetersiz ehliyetten 12, yaya yollarında motosiklet kullanmaktan 21, kask kullanmamaktan 430 ve diğer kanun maddelerinden 152 olmak üzere toplam 716 sürücüye ceza uygulandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
