Manisa'da Motosiklet Denetiminde 696 Ceza Kesildi

Manisa'da yapılan 3 günlük motosiklet denetiminde 3 bin 661 araç kontrol edildi, 696 araca toplam 2 milyon 94 bin 890 TL ceza uygulandı.

Manisa'da emniyet trafik ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik 3 gün boyunca yapılan denetimde 3 bin 661 aracın denetlendiği, 411'i kask takmamak olmak üzere 696 araç ve sürücüsüne 2 milyon 94 bin 890 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" kapsamında 48 ekip ve 79 personelin katılımıyla 3 bin 661 araç ve sürücü kontrol edildiği öğrenildi. Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 696 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 2 milyon 94 bin 890 TL idari para cezası uygulandığı, kurallara aykırı olduğu tespit edilen 67 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.

İhlaller kapsamında; plaka eksikliğinden 9, muayenesiz araçtan 52, ehliyetsiz araç kullanımından 45, yetersiz ehliyetten 18, yaya yollarında motosiklet kullanılmasından 15, kask takmama ihlalinden ise 411 işlem yapıldığı öğrenilirken, diğer kanun maddelerinden de 146 cezai işlem uygulandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
