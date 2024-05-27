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Manisa'da Motosiklet Denetiminde 482 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, kurallara uymayan 482 araç ve sürücüsüne toplam 985 bin 703 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, kurallara uymayan 482 araç ve sürücüsüne toplam 985 bin 703 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 25-26 Mayıs tarihleri arasında, 32 ekip 61 personel ile gerçekleştirilen motosiklet denetimi sonucunda; bin 290 araç ve sürücüsü kontrol edilirken; sürücü belgesi eksikliği, yetersiz ehliyet, kask takmamak ve muayenesiz araç gibi kusurlu görülen 482 araç ve sürücüsüne, toplam 985.703 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 24 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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