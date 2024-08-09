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Manisa'da Motosiklet Denetiminde 39 Araç Trafikten Men Edildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde dün gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 39 araç trafikten men edilirken, 341 sürücüye de toplam 1 milyon 40 bin 433 TL ceza uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde dün gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 39 araç trafikten men edilirken, 341 sürücüye de toplam 1 milyon 40 bin 433 TL ceza uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik denetleme büro amirlikleri tarafından 8 Ağustos Perşembe günü 29 ekip 53 personel ile gerçekleştirilen motosiklet denetimi sonucunda; 943 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 341 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 40 bin 433 TL idari para cezası uygulandığı ve 39 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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