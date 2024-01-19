Manisa'da Motosiklet Denetiminde 175 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde kusurlu bulunan 175 motosiklet sürücüsüne 461 bin 653 TL idari para cezası kesilirken 25 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 18 Ocak 2024 Perşembe günü 32 ekip 64 personel ile motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen özel denetim sonucunda, 828 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kaskı bulunmayan 90, yetersiz ehliyeti olan 1, ehliyetsiz 17, muayenesiz araçtan 15, sigortasız 4, makas atmadan 6, cep telefonu kullanımından 2, dur ikazı uymamaktan 11, diğer suçlardan 29 olmak üzere toplam 175 motosiklet ve sürücüsüne toplam 461 bin 653 TL idari para cezası uygulandı ve 25 motosiklet de trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA