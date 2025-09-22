Haberler

Manisa'da Motosiklet Denetimi: 613 Sürücüye 2.4 Milyon TL Cezalı İşlem

Manisa'da yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 613 sürücüye toplam 2 milyon 411 bin 68 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 2 bin 514 araç kontrol edilirken, 47 araç trafikten men edildi.

Manisa'da il genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 613 araç ve sürücüsüne 2 milyon 411 bin 68 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde 28 ekip ve 58 personelin katılımıyla gerçekleştirilen kask ve kaldırım üzeri motosiklet ile motorlu bisiklet denetiminde 2 bin 514 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği öğrenildi.

Denetimlerde kusurlu bulunan 613 araç ve sürücüsüne toplamda 2 milyon 411 bin 68 TL idari para cezası uygulandığı ve 47 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyararak denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
