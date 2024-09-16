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Manisa'da Motosiklet-Cip Kazasında İki Yaralı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir cipin motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yunusemre ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden Sadettin G.'nin kullandığı 35 CBR 969 plakalı motosiklet ile 5048. Sokak'tan çıkan İ.Ö. idaresindeki 45 ARZ 161 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Sadettin G. ile yanındaki yolcu Sebahattin E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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