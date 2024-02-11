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Manisa'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

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Manisa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle kuvvetli rüzgar, yarın itibariyle de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Manisa'nın birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış ve saatte 50-70 km hızla kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Manisa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle kuvvetli rüzgar, yarın itibariyle de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Manisa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 12 Şubat Pazartesi günü itibariyle Manisa'nın merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Ahmetli, Turgutlu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Öte yandan saatte 50 ile 70 kilometre hızla güney yönlü kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Meteoroloji Müdürlüğü kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın 13 Şubat Salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunusemre Manisa Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Güncel Haberler

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