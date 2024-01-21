Manisa'da kumar oynanan kafeye baskın: 12 kişiye adli işlem

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yunusemre ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir kafeye düzenledikleri baskında 12 kişiye adli işlem yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yunusemre ilçesinde M.C.A. isimli şahsa ait bir kafede kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kafeye baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız otomatik yivsiz av tüfeği, 156 adet iskambil kağıdı, 62 bin 795 TL nakit para ile 100 Euro nakit para ele geçirdi. Operasyonda 12 kişiye adli işlem uygulandı. - MANİSA