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Manisa'da kumar operasyonu: Çok sayıda kumar oynama materyali ele geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından Akhisar ilçesinde yapılan operasyonda kumar oynatılan iki adreste çok sayıda kumar oynama materyali ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından Akhisar ilçesinde kumar oynatılan iki adrese yapılan operasyonda çok sayıda kumar oynama materyali ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından Akhisar ilçesinde 2 ayrı adreste kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet jeton atmak suretiyle çalışan oyun makinesi ve 126 adet jeton, 12 bin 300 TL nakit para, 3 deste iskambil kağıdı, 14 adet okey taşı, 67 adet mavi renkli pul ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken şüpheliler H.T. ve Y.T. hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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