Manisa'da kumar operasyonu: 23 kişiye ceza kesildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir eve yapılan baskında, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye toplam 147 bin 775 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Şehzadeler ilçesinde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine saat 04.00 sıralarında yapılan baskında, 387 adet pul, 208 adet iskambil kağıdı, 11 adet okey taşı, 4 adet zar, 2 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi.

İkamette kumar oynadığı tespit edilen 23 şahsa toplam 147 bin 775 TL idari para cezası uygulanırken, 1 şüpheli şahıs hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama2 suçundan, 6 şüpheli şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan, 1 şüpheli şahsın Marmaris İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı dosyadan arandığı tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA