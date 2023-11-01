Manisa'da kötü kokuların geldiği evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kötü kokular gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri bir kişinin cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmandan gelen kokular polisi harekete geçirdi

Manisa'da bir kişi evde ölü olarak bulundu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kötü kokular gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri bir kişinin cansız bedenini buldu.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonrası ekipler Mehmet Açıkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Açıkgöz'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Açıkgöz'ün İzmir Büyükşehir belediyesinden emekli olduğu ve evinde tek başına yaşadığı, şeker, kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.