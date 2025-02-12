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Manisa'da Korsan Taşımacılığa Geçit Yok: 41 Araç Cezalandırıldı

Manisa'da Korsan Taşımacılığa Geçit Yok: 41 Araç Cezalandırıldı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 41 araca cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 41 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 11 Şubat 2025 tarihinde; 19 ekip 39 personel ile korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 246 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen biri korsan taşımacılık olmak üzere 41 araç ve sürücüsüne toplam 265 bin 230 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimde 4 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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