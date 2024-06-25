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Manisa'da korkutan yangın

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sarısu Mahallesi Şehit Nuri Caddesindeki tek katlı bir evde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Zehra Adıgüzel'e ait olduğu öğrenilen evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Tek katlı ev tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Görgü tanıkları yangının banyodan başladığını, alevlerin birden evi sardığını dile getirdi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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