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Manisa'da köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesinde seyir halindeki bir kamyon, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonda bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Sarıgöl-Buldan karayolunda meydana geldi. Sarıgöl yönünden Buldan istikametine seyretmekte olan 20 FF 017 plakalı kamyonun sürücüsü Kadir K. (23), önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrilerek yan yattı. Kazada, kamyon sürücüsü Kadir K. (23) ve kamyonda yolcu olarak bulunan Esra K. (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinden 112 ambulanslarıyla Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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