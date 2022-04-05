Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun refüjündeki şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi Akhisar - Soma karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.G. (33) idaresindeki 45 DK 268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü H.G. ile M.G. (20)'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa