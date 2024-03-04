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Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Manav Dükkanına Çarptı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu manav dükkanının önündeki sebze ve meyve tezgahları dağıldı. Kazada manav çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manav dükkanının önündeki sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak ağaca çarptı. Manav çalışanının üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada üzerine gelen otomobili fark eden E.E.'nin ani bir hamleyle kenara atlaması ve aracın manav reyonlarına hızla çarpması yer alıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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