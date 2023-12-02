Manisa'da Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Manisa'da 'Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde, kış mevsiminin başlaması ile birlikte olumsuz hava şartlarında karşılaşılması muhtemel durumlarda alınacak önlemlerin değerlendirildiği 'Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı' Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı. Toplantıda kış tedbirleri kapsamında ilgili birimlerce alınacak tedbirler ve çalışmalar ile hazırlık planlarına ilişkin bilgiler verildi.

Manisa'da 'Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde, kış mevsiminin başlaması ile birlikte olumsuz hava şartlarında karşılaşılması muhtemel durumlarda alınacak önlemlerin değerlendirildiği 'Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı' Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasına yapan Manisa Valisi Enver Ünlü, 1 Aralık - 1 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan kış lastiği uygulamasının ticari araçlarda zorunlu olduğunu ama bunu özel araçlara da tavsiye ettiklerini söyledi. Vali Ünlü, "Kış lastiği için illa kar yağması gerekmiyor. Hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri sertleşiyor. 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında 4 ay boyunca özellikle okul servis araçlarında, toplu taşıma araçlarında, belediye otobüslerinde, halk otobüsleri, dolmuşlar, toplu taşıma ve ağır vasıtalarda bugünden itibaren kış lastiği denetimlerimizi emniyet ve jandarma birimlerimizle gerekirse ilave kontrol noktaları oluşturarak yapacağız." dedi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 23. Şube Şefliği tarafından kış tedbirleri kapsamında ilgili birimlerce şehir içi ve şehirler arası yollarda alınacak tedbirler ve çalışmalar ile hazırlık planlarına ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi. Hazırlanan sunumlarda, trafik uygulamalarında yer alan araç ve personel bilgisi, kapanması muhtemel yollara alternatif olarak belirlenen yollar, sürücülerin bilgilendirilmesi, gerçekleştirilecek trafik denetlemeleri ile kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler verildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından son buldu. - MANİSA