Manisa'da Kayıp Alzaymır Hastası Şerife Kaptan Bulundu

Manisa'da yılbaşından bu yana kaybolan 176 kişiden 172'si jandarma ekipleri tarafından bulunurken; Alaşehir'de kaybolan 71 yaşındaki alzaymır hastası Şerife Kaptan, komandolar, dron, JASAT ve iz takip köpeği Vida'nın katıldığı arama çalışmasında Kapız Deresi'nde sağ olarak kurtarıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2025 yılı başından bu yana kayıp şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda önemli başarı sağlandı. Yıl içerisinde toplam 176 kayıp başvurusu yapılırken, jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla kayıpların 172'si bulunarak ailelerine teslim edildi.

Son olarak Alaşehir ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde 9 Kasım günü akşam saatlerinde kaybolduğu ihbar edilen 71 yaşındaki alzaymır hastası Şerife Kaptan, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine; Komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve iz takip köpeği Vida da eşlik etti. Arama çalışmalarında gece görüş ve termal özellikli dronlardan da faydalanıldı. Kayıp kadın, kaybolduğu bölgenin yaklaşık 4 kilometre uzağındaki Kapız Deresi içerisinde aynı gün saat 22.30 sıralarında sağ olarak bulundu. Şerife Kaptan, ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve muayene edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, kayıp şahıs ihbarlarına hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildiğini belirterek, yapılan çalışmalar neticesinde kayıp bulunma oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını bildirdi. Ekipler, kaybolan kişilerin sağ salim bulunarak ailelerine kavuşabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. - MANİSA