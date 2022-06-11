Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu - Haberler

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Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da kaybolan çocuğu jandarma buldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından bulunarak aileye teslim edildi.

Olay, Salihli'ye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba M.E.(41), jandarma ekiplerine epilepsi olan 12 yaşındaki kızı A.E'den yaklaşık 2 saattir haber alamadığını, mahallede ve çevrede araştırma yaptığını ancak çocuğunun bulamadığını, hayatından endişe ettiğini bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunulması üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile birlikte 9 asayiş timi, 1 trafik timi, 2 JASAT, 2 cezaevi sevk timi ve KOM timi olmak üzere toplam 55 personel arama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 buçuk saatlik aramalar sonucunda 12 yaşındaki kız çocuğu A.E, merada bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen A.E. daha sonra ailesine teslim edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Yeşilova Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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