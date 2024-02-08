Manisa'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 'Kasten adam öldürme ve silahlı tehdit' suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.K. (37) isimli şahıs JASAT, İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ve adli işlemlerinin ardından D.K., Salihli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA