Manisa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 68 Yaşındaki Bayram Önal Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan ve yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Bayram Önal hayatını kaybetti.

Olay, Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi 263 Sokak No: 40 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yalnız yaşadığı öğrenilen Bayram Önal'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla içeri giren ekipler, Önal'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, Önal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bayram Önal'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA