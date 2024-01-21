Manisa'da kamyonetin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kaza: 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp karşı şeride geçen kamyonet, karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Ziraat Odası mevkiindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan Y.Ç.(45) yönetimindeki 45 RJ 188 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğini ve refüjdeki ağacı devirdikten sonra refüje aşarak, Turgutlu yönüne giden İ.E. (59) yönetimindeki 45 ZC 2943 plakalı otomobil ile A.İ.Ö. (53) yönetimindeki 32 ACC 580 plakalı otomobile çarptı. Kazada kamyonet ve bir otomobil sürücüsü ile yolcular F.Ç. (44), N.N.Ç. (18) ve T.G. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, özel hastaneye kaldırılan yaralılardan T.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA