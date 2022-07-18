Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler

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Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da kamyonet köprü korkuluğuna çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin köprü korkuluğuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin köprü korkuluğuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.S.'nin(52) kullandığı 20 ES 430 plakalı kamyonet, Yeşilkavak Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerinde Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, buradaki tedavisinin ardından üniversite hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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