Manisa'da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler

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Manisa'da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile sepetli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile sepetli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Salihli'nin Yeşilkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilkavak Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan M.Ö.(69) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile aynı yöne giden H.S. (60) idaresindeki 45 KA 0274 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü M.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

()Behzat Akcan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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