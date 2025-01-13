Manisa'da Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne giden B.D. (24) yönetimindeki 47 AEB 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak A.T. (22) idaresindeki 46 AHY 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobilde yolcu Ramazan Kurutkan'ın (29) hayatını kaybettiği, sürücü B.D.'nin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen Kurutkan'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA