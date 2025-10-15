Haberler

Manisa'da Kamyon Alt Geçitte Sıkıştı, Trafik Ekipleri Kurtardı

Turgutlu ilçesinde bir kamyon, alt geçitte sıkıştı. Trafik ekipleri olay yerine müdahale ederek kamyonu kurtardı ve yolu trafiğe açtı. Olayda yaralanma meydana gelmedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alt geçitte sıkışan kamyon trafik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi ile Karaağaç yolu bağlantısında bulunan alt geçitte gerçekleşti. Fatih Sanayi Sitesi yönünden Karaağaç yoluna çıkmak isteyen 34 CUY 691 plakalı kamyon, yüksekliğinin elvermemesi nedeniyle alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yaptıkları çalışma ile kamyonu sıkıştığı yerden çıkararak yolu yeniden trafiğe açtı. Kamyon sürücüsü yoluna devam ederken olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
