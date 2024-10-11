Manisa'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 106 Şüpheli Yakalandı
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı 88 operasyonda 106 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen kaçak ürünler arasında tütün, alkol, cinsel içerikli ürünler ve silahlar bulunuyor.
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,1-30 Eylül arası gerçekleştirdiği 88 operasyonda 106 şüpheliyi yakaladı.
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 01-30 Eylül arası gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı. 88 operasyon gerçekleştiren ekipler; 106 şüpheli ve 4 arama kararı olan şahsı yakaladı. Şüphelilerden 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlar kapsamında; 769 bin 440 adet makaron, 16 bin 920 adet kaçak sigara, 4 bin 318 kilogram kaçak tütün, 753 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 537 adet muhtelif emtia, 1 bin 15 litre kaçak alkol ve etil alkol, 361 adet elektronik sigara ve likiti, 3 adet tabanca, 91 adet mermi ve kartuş ele geçirildi. - MANİSA