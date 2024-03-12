Manisa'da Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 10 Gözaltı, 9 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda biri kamu görevlisi 10 kişi gözaltına alınırken 9 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 başarılı operasyona imza attı. 9 kişinin tutuklandığı operasyonlarda 10 şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Biri kamu görevlisi 10 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu kapsamında tespiti yapılan 12 şüphelinin il genelinde 'Yağma, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Silahla Yaralama, 6136 SKM ve Tehdit' suçlarına karıştıkları tespit edildi. 2 şüpheli soruşturma aşamasında başka suçlardan tutuklanırken, suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa merkezli, İzmir'in Buca ve Menemen ilçelerinde; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde 12.03.2024 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda biri kamu görevlisi olmak üzere 10 şüpheli şahsın yakalaması yapılarak gözaltına alındı. Soruşturma aşaması ve operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 19 adet fişek, 7 adet kesici delici alet, 1891 adet extacy hap, 54 gram taş kokain, 2,8 gram esrar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Turgutlu ve merkezdeki operasyon: 7 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Turgutlu ve il merkezinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise, 560 adet sentetik ecza, 120,58 gram metanfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL

ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden F.A. (23), Y.A. (25), S.K.(24), S.Y. (41), S.K. (49), S.T. (46) ve D.T. (36) isimli 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA