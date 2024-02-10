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Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları 2 ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Operasyonlarda bir şahsa ait araçta bandrolsüz boş makaron ve kıyılmış tütün, diğer bir iş yerinde ise gümrük kaçağı puro, cinsel içerikli ürün, sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları 2 ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, D.E. (32) isimli şahsa ait araçta satış yapmak üzere bandrolsüz boş makaron bulunduğu tespit edildi. D.E.'nin kullandığı araç Turgutlu ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 155 bin adet bandrolsüz boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. D.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan diğer bir operasyonda ise H.Ü. (28) isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 199 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen puro, 170 cinsel içerikli ürün, 22 bin 512 adet sigara sarma kağıdı, 13 adet elektronik sigara ele geçirildi. H.Ü. ekipler tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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