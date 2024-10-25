Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu: 152 Araç Motor Bloğu ve Şanzıman Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 sayılı 'Kaçakçılık Mücadele Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Turgutlu ilçesinde durdurulan tır ve dorsesinde yapılan aramadan plastik tamponlar altına gizlenmiş ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 152 adet emtia adı verilen araç motor bloğu ve şanzıman ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Manisa ve ilçelerinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde şüpheli bir tırı durdurup tır ve dorsesinde inceleme yaptı. Ekiplerce yapılan incelemede hurda araç tamponlarının altına gizlenmiş ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 152 adet araç motor bloğu ve şanzıman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ekiplerce el konulurken, 1 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Manisa ve ilçelerinde halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - MANİSA