Manisa'da Kaçakçılık Operasyonları: 102 Olayda 160 Gözaltı, 8 Tutuklama

Manisa'da aralık ayı içinde emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen 102 kaçakçılık olayında gözaltına alınan 160 kişiden 8'inin tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde kaçakçılık suçları, mali ve ekonomik suçlar ile organize suç örgütü üyesi şahısların deşifresine yönelik 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 102 olayda 160 şüpheli şahsın yakalandığı ve 8 şahsın da tutuklandığı açıklandı. Yapılan operasyonlarda 4 bin 900 adet kaçak sigara, 315 adet kaçak puro, 748 bin 480 adet makaron, 552 kilogram kıyılmış tütün, 218 şişe kaçak içki, 1.587 litre kaçak içki, 8 bin 940 litre etil alkol, 18 adet kaçak cep telefonu, 1043 adet muhtelif emtia ve cinsel içerikli ürün, 383 adet tarihi eser/sikke, 12 adet ruhsatsız silah, 6 adet av tüfeği ve 223 adet mermi ele geçirildiği bildirildi. - MANİSA