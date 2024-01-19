Manisa'da Kaçak Yabancılar Yakalandı, İş Yerine İdari Para Cezası Uygulandı

Manisa'da bir iş yerinde arama yapan jandarma ekipleri ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 34 Afganistan uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemlerine başlarken iş yerinde de idari para cezası uyguladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye ait 2 ayrı iş yerinde, savcılıktan alınan talimat üzerine yapılan aramada 34 Afganistan uyruklu yabancı şahıs yakalandı.

İş yerinde yakalanan ve ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 34 Afganistan uyruklu yabancı şahsın sınır dışı işlemlerine başlanırken, kaçak yabancıların bulunduğu iş yeri sahibine ise 6735 Sayılı Kanuna Muhalefetten (İzinsiz işçi çalıştırmaktan) idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA