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Manisa'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 1 Tır Dolu Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 1 Tır Dolu Ele Geçirildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, emniyet ekipleri tarafından 1 tır dolusu kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet ekiplerince 1 tır dolusu kıyılmış tütün ile 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Turgutlu ilçesinde yapılan ortak çalışma sonucu M.K. (53) isimli şahsın sevk ve idaresindeki tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada da yapılan aramada 6 ton 200 kilo kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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