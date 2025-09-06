Manisa'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A. (36/E) isimli şahsın gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara satışı yaptığı bilgisine ulaştı. 4 Eylül günü adli makamlardan alınan izinle şüphelinin aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 137 adet elektronik sigara, 530 paket gümrük kaçağı sigara ve 41 kutu nikotin sakızı ele geçirildi.

Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına çekilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - MANİSA