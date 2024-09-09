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Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Kıyılmış Tütün ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan bir işyeri aramasında, çok sayıda kıyılmış tütün, boş makaronlar, doldurulmuş sigaralar ile elektronik sigara likitleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından bir işyerinde yapılan aramada çok sayıda kıyılmış tütün, boş makaronlar, doldurulmuş sigaralar ile elektronik sigara likitleri ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Yunusemre ilçesinde F.K. (50) isimli şahsın iş yeri olarak kullandığı adreste yapılan aramada, 465 kilogram açık kıyılmış tütün, 19 bin 400 adet doldurulmuş sigara, 558 bin 200 adet boş makaron, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 3 adet kompresör, 1 adet tütün tartımında kullanılan terazi, 320 adet elektronik sigara likiti ve 1.000 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlar Kaçakçılık Operasyon Yunusemre Güvenlik Makaron 3-sayfa Güncel manisa

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