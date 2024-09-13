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Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Sigara ve Makine Ele Geçirildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ve Akhisar'da düzenlenen operasyonda binlerce kaçak sigara ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar KOM Büro Amirliği ekiplerince Turgutlu ve Akhisar'da düzenlenen operasyonda binlerce kaçak sigara ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyona 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet) suçunun önlenmesine yönelik Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde operasyon düzenlendi.

M.Ç. (35), E.S. (38), İ.S. (60) isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 38 bin 600 adet içi kıyılmış tütün doldurmuş makaron (sigara), 92 bin 600 dal boş makaron, 556 paket gümrük kaçağı sigara, 782 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 118 kilogram kıyılmış tütün, 32 paket pipo tütünü, 20 adet elektronik sigara, 5 adet elektronik sigara likiti, 2 adet kompresör, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Turgutlu Akhisar 3-sayfa Güncel manisa Suç

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