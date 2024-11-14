Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 6 Şüpheliye İşlem Başlatıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Akhisar ve Salihli ilçelerinde toplam 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa il merkezi ile Akhisar ve Salihli ilçelerinde toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şahsa ait adreslere düzenlenen operasyonlarda; 61 bin 540 adet doldurulmuş makaron sigara, 39 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 636 adet sigara sarma kağıdı, 21 kilo 500 gram nargile tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 13 adet pipo tütünü ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında "alkol, tütün ve sigara kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - MANİSA