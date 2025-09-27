Manisa'da Kaçak Nargile Tütünü ve Sigara Sarma Kağıdı Operasyonu

Manisa'da jandarma ekiplerinin otoyolda yaptığı operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 1000 kilo kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, S.Ü. (28/E) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 1000 kilogram kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilmek üzere işlemler başlatıldı. - MANİSA