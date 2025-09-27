Haberler

Manisa'da Kaçak Nargile Tütünü ve Sigara Sarma Kağıdı Operasyonu

Manisa'da Kaçak Nargile Tütünü ve Sigara Sarma Kağıdı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen otoyol denetiminde, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 1000 kilo kaçak nargile tütünü ve 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da jandarma ekiplerinin otoyolda yaptığı operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 1000 kilo kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, S.Ü. (28/E) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 1000 kilogram kaçak nargile tütünü ile 8 milyon 375 bin adet sigara sarma kağıdı bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilmek üzere işlemler başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Galatasaray, gerçekleştirilmesi imkansız olanı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.